Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

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Eylül ayında pilot olarak uygulamaya alınan Alo Adalet 135 Hattı'nın Türkiye genelinde hizmet vermesi için çalışmalar hızlandı. Vatandaşlar yeni sistemle 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabilecek. Pilot uygulamadan elde edilen verilerin ardından hattın kasım ayından önce ülke genelinde tamamen devreye alınması hedefleniyor.

Yargı hizmetlerini daha erişilebilir ve hızlı hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Alo Adalet 135 Hattı'nın kapsamı genişletiliyor. Eylül ayı itibarıyla pilot uygulamasına başlanan sistemin, teknik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından kademeli olarak Türkiye genelinde kullanıma açılması planlanıyor.

PİLOT UYGULAMADAN ELDE EDİLEN VERİLER İNCELENECEK

Pilot uygulama için belirlenen adliyelerin iş yoğunluğu, dava ve dosya çeşitliliği ile bölgesel özellikleri dikkate alındı. Bu adliyelerde sistemin işleyişine ilişkin elde edilecek veriler ve uygulama tecrübesi, Alo Adalet 135'in Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasında kullanılacak.

Böylece sistemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçların önceden tespit edilmesi ve ülke genelindeki uygulamanın daha sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

KASIMDAN ÖNCE TÜRKİYE GENELİNDE DEVREYE ALINMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün teknik çalışmalarını tamamlaması ve Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının adliyelerde teşkilatlanmasıyla Alo Adalet 135 Hattı'nın kademeli şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde hattın kasım ayından önce Türkiye genelinde tamamen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

5 YILI AŞAN DAVALAR İÇİN 135 ARANABİLECEK

Yeni uygulamanın en dikkat çeken yönlerinden biri uzun süredir sonuçlanmayan dosyalara ilişkin olacak. Vatandaşlar, 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında Alo Adalet 135 üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek.

Uygulamayla uzun süren yargılamaların takip edilmesi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanması ve vatandaşların bu süreçlerde daha kolay başvuru yapabilmesi amaçlanıyor.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargı hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirmek için yeni adımlar attıklarını belirtmişti.

Gürlek, uygulamaya ilişkin, "135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"ADALETİN DAHA HIZLI VE ETKİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamayı ve adaletin zamanında tecellisini amaçladıklarını belirten Gürlek, şöyle devam etmişti: "Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Haberler.com