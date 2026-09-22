Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Hollanda Ligi takımlarından Twente'nin formasını giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, takımının PSV Eindhoven’ı 3-2 yendiği maçta attığı golle değil, sahada yaptığı ilginç hazırlık hareketleriyle gündem oldu.

TWENTE, PSV'Yİ DEVİRDİ

Hollanda Eredivisie’nin 7. haftasında Twente, evinde PSV’yi ağırladı ve 3-2’lik skorla galip geldi. 34 yaşındaki Hollandalı santrfor Weghortst, 79. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirerek takımına büyük katkı sağladı. Kısa süre sonra Daouda Weidmann’ın golü ise Twente'ye 3 puanı getirdi.

HAREKETLERİNE ANLAM VERİLEMEDİ

Weghorst’un asıl gündem olmasına neden olan görüntüler ise ikinci yarı öncesinde kaydedildi. Devre arasından sahaya döner dönmez orta noktaya giden tecrübeli forvet, parmaklarıyla birtakım hareketler yaptı ve ardından birkaç kez el çırptı. Bu sahneler ESPN’in sosyal medya hesabından ''Wout Weghorst ikinci yarı için hazır görünüyor'' notuyla paylaşıldı ve hızla dikkat çekti.

O HAREKETLERİNİN ANLAMINI AÇIKLADI

Maç sonrasında mutlu görünen Weghorst, ''Muhteşem bir öğleden sonraydı'' dedi. Hakem Serdar Gözübüyük’e sert tepki gösteren yıldız isim, devre arasında yaptığı hareketler içinse ''Bu benim ritüelim. Toteme benzeyen bir şey. Bu hareketleri yaptığımda iyi hissediyorum ve iyi oynuyorum.'' dedi.