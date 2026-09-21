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Bursa'da 10 yaşındaki Kerim Demir kayıp! Saat 15.00'ten beri haber alınamıyor, ailesi arama başlattı

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Bursa'da 10 yaşındaki Kerim Demir kayıp! Saat 15.00'ten beri haber alınamıyor, ailesi arama başlattı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir (10), saat 15.00 sıralarında kayboldu. Sinanbey Mahallesi'nde, Askerlik Şubesi civarında oturduğu belirtilen çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı. Aile, Kerim'i gören ya da nerede olduğunu bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk için arama çalışması sürüyor.

SAAT 15.00'TEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Edinilen bilgilere göre, Kaşıkçı İlkokulu'nda öğrenim gören Kerim Demir (10), saat 15.00 sıralarında kayboldu. Sinanbey Mahallesi'nde, Askerlik Şubesi civarında ikamet ettiği belirtilen çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından arama çalışması başlatıldı.

AİLE VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Aile, Kerim'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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