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Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız

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Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
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Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan, Manchester United formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan eski futbolcu Louis Saha, futbolu bıraktıktan sonra iş dünyasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Fransız eski yıldızın kurucuları arasında yer aldığı özel bir dijital platformun değerinin 4.3 milyar dolara ulaştığı öne sürüldü.

  • Louis Saha, 2013 yılında futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra kurucuları arasında yer aldığı AxisStars adlı dijital platformla iş dünyasına girdi.
  • İngiliz basınına göre AxisStars'ın piyasa değeri 4,3 milyar dolara ulaştı.
  • AxisStars'ın değerlemesi, Saha'nın eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun tahmini kişisel servetinin dört katı olarak belirtildi.

Manchester United’ın eski Fransız golcülerinden Louis Saha, futbol kariyerini noktalandırdıktan sonra iş dünyasında imza attığı başarıyla adından söz ettiriyor. 2013 yılında yeşil sahalara veda eden eski futbolcu, kurucuları arasında yer aldığı dijital platform AxisStars ile devasa bir ticari başarıya ulaştı.

DEĞERİ 4,3 MİLYAR DOLAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ;Saha’nın çocukluktan bu yana görüştüğü bir arkadaşı ile birlikte kurduğu platformun piyasa değerinin 4,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi. 

RONALDO KIYASLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, AxisStars'ın 4.3 milyar dolarlık değerleme iddiası, Saha'nın eski takım arkadaşı olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun tahmini kişisel servetiyle de kıyaslandı. Kurulan şirketin Ronaldo'nun kişisel servetini dörde katladığı belirtildi.

KENDİ YAŞADIĞI ZORLUKLARDAN YOLA ÇIKTI

Manchester United ile iki Premier Lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Louis Saha, platform fikrinin aktif futbolculuk dönemindeki tecrübelerinden doğduğunu ifade etmişti. Genç sporcuların kariyer yönetimi ve finansal yönlendirme konularında yaşadığı sıkıntıları gözlemleyen Saha, onları doğru profesyonellerle buluşturacak güvenli bir ağ oluşturmayı hedefledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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