Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız

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Manchester United’ın eski Fransız golcülerinden Louis Saha, futbol kariyerini noktalandırdıktan sonra iş dünyasında imza attığı başarıyla adından söz ettiriyor. 2013 yılında yeşil sahalara veda eden eski futbolcu, kurucuları arasında yer aldığı dijital platform AxisStars ile devasa bir ticari başarıya ulaştı.

DEĞERİ 4,3 MİLYAR DOLAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ;Saha’nın çocukluktan bu yana görüştüğü bir arkadaşı ile birlikte kurduğu platformun piyasa değerinin 4,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi.