''Başkanı kandırdılar' diyen Sergen Yalçın, ünlü teknik adamı hedef aldı: Sezon sonunu göremez

Teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Trendyol Süper Lig’in 6. hafta maçlarını ve Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid’in ligdeki durumunu değerlendirdi. Portekizli teknik adamın geleceğine dair net bir öngörüde bulunan Yalçın, çarpıcı sözlere imza attı.

''BAŞKANI KANDIRDILAR''

Jose Mourinho’nun Real Madrid’de uzun süre kalamayacağını savunan Sergen Yalçın, ''Söyledim geçen hafta da… Mourinho gider yani, kalmaz. Sezon sonunu göremez, iddia ediyorum. Kalamaz sezon sonuna bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek şampiyon olur İspanya Ligi’nde. Yani o işte bir Portekiz çetesi çalışıyor ya kesin. Portekiz çetesi çalışıyor kesin. Real Madrid’in başkanını da kandırdılar. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde.'' dedi.

''AĞIR BİR SKOR OLDU''

Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 yendiği maçı da değerlendiren Yalçın, skorun fantastik olduğunu belirterek, ''Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmen veya Trabzonspor’un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil. Ama skor fantastik. 2-1, 3-1 ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0… Tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon’u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Bence taktik anlayışları çok iyiydi. Galatasaray’ı iyi etüt etmişler. Şimdi ligi dengeledi. Trabzonspor’da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Saviolo.'' sözlerini sarf etti.