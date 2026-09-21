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Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın dikkat çeken Meclis karnesi! Rakamlar tek tek ortaya çıktı

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Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın dikkat çeken Meclis karnesi! Rakamlar tek tek ortaya çıktı
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TBMM Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın TBMM 28. Dönem yasama faaliyetlerini kapsayan rapor kamuoyuna duyuruldu. Rapora göre Özdağ, üç yılı aşkın sürede 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi, 118 Meclis araştırması önergesi ve 31 genel görüşme önergesi sundu; Genel Kurul’da 401 konuşma gerçekleştirdi.

  • Selçuk Özdağ, üç yılı aşkın TBMM döneminde 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi, 118 araştırma önergesi ve 31 genel görüşme önergesi verdi.
  • Aynı dönemde 401 Genel Kurul konuşması, 5 komisyon konuşması ve 105 basın açıklaması gerçekleştirdi.
  • Haziran 2023-Ağustos 2026 döneminde 1000'i aşkın televizyon, YouTube ve belgesel programına katıldı.

Selçuk Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki üç yılı aşkın çalışmalarını rakamlarla ortaya koyan kapsamlı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda yasama çalışmalarından Meclis konuşmalarına, ekonomi ve adaletten tarım, sağlık ve eğitime kadar birçok başlıktaki girişimlere yer verildi.

37 KANUN TEKLİFİ, 528 SORU ÖNERGESİ

Raporda en fazla dikkat çeken bölüm, Özdağ’ın Meclis faaliyetlerine ilişkin rakamlar oldu. Buna göre üç yılı aşkın dönemde 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi, 118 araştırma önergesi ve 31 genel görüşme önergesi verildi. Aynı dönemde 401 Genel Kurul konuşması ve rapordaki özet verilere göre 5 komisyon konuşması gerçekleştirildi. Ayrıca 105 basın açıklaması yapıldı. TBMM’nin güncel milletvekili kayıtlarında da Özdağ, 28. Dönem Muğla Milletvekili ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili olarak yer alıyor.

MECLİS GÜNDEMİNE ÇOK SAYIDA BAŞLIK TAŞIDI

Faaliyet raporunda Özdağ’ın üzerinde durduğu konuların geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Yolsuzlukla mücadele, çalışan ve emeklilerin hakları, kadın ve çocukların sorunları, eğitimde fırsat eşitliği, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele, vergi adaleti, hayat pahalılığı, düzensiz göç, tarım, gıda fiyatları ve sağlık hizmetleri raporda sıralanan başlıklar arasında bulunuyor. Özdağ’ın son dönem çalışmalarının bir bölümü TBMM kayıtlarına da yansıdı. Örneğin Temmuz 2026’da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

İKTİDARA ELEŞTİRİLER DE RAPORDA

Raporda yalnızca faaliyet rakamları değil, Özdağ’ın siyasi değerlendirmeleri de bulunuyor. Özdağ, iktidarın Meclis'teki tutumunu eleştirirken, sundukları önergelerin kabul edilmediğini belirtti ve yasama sürecinin işleyişine yönelik çeşitli eleştiriler yöneltti. Bu ifadeler raporda Özdağ’ın siyasi değerlendirmeleri olarak yer aldı.

1000'İ AŞKIN PROGRAMA KATILDI

Raporda Meclis çalışmalarının yanı sıra kamuoyuna yönelik faaliyetlere ilişkin veriler de açıklandı. Haziran 2023-Ağustos 2026 döneminde Özdağ’ın 1000’i aşkın televizyon, YouTube ve belgesel programına katıldığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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