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Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahada incelenen pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte detaylar...

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonların VAR kayıtlarını açıkladı.
  • Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesi sonrası 18 numaralı oyuncuya ciddi faullü oyun gerekçesiyle kırmızı kart verdi.
  • Fenerbahçe-Eyüpspor maçında hakem Kadir Sağlam, hücum oyuncusunun topa oynadığı ve defans oyuncusunun ayağına bastığı pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadelelerde hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY: UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR: FENERBAHÇE'NİN PENALTI POZİSYONU

VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?

Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım... Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.

Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ: BEŞİKTAŞ'IN PENALTI POZİSYONU

VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.

VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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