Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadelelerde hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY: UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR: FENERBAHÇE'NİN PENALTI POZİSYONU

VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?

Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım... Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.

Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ: BEŞİKTAŞ'IN PENALTI POZİSYONU

VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.

VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.