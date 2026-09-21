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Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi

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Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
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Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın sona ermesiyle şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. Yenilenen oranlarda Amedspor'un oranındaki düşüş dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftası tamamlandı. Haftanın ardından güncellenen şampiyonluk oranlarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Özellikle Amedspor’un oranı büyük ölçüde düşerken, şampiyonluk potasına 5. takım olarak girdi.

SÜPER LİG'İN LİDERİ AMEDSPOR

Amedspor, Beşiktaş’ı yenerek liderliği ele geçirdi. Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı mağlup ederken, Fenerbahçe de Eyüpspor’u 8-0’lık tarihi bir skorla geçti. Lig, 3 haftalık milli ara öncesinde bu sonuçlarla noktalandı.

AMEDSPOR DA FAVORİ DURUMA GELİYOR

Güncellenen oranlarda Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali gerilerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un oranları iyileşti. Lider Amedspor ise en büyük değişimi yaşayan takım oldu.

İşte 6. hafta sonrası yeni şampiyonluk oranları:

  • Galatasaray: 2.02 (Öncesi: 1.68)
  • Fenerbahçe: 2.85 (Öncesi: 2.9)
  • Beşiktaş: 5.5 (Öncesi: 6.20)
  • Trabzonspor: 6.6 (Öncesi: 12)
  • Amedspor: 40 (Öncesi: 100)

ORANI 100'DEN 40'A DÜŞTÜ

Amedspor’un 100’den 40’a gerileyen oranı, Diyarbakır ekibinin şampiyonluk yarışında daha ciddi bir alternatif olarak görülmeye başlandığını gösterdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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