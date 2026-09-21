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Sultangazi'deki erkek cesedin 8 gündür kayıp kişiye ait olduğu değerlendirildi.

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Sultangazi'deki erkek cesedin 8 gündür kayıp kişiye ait olduğu değerlendirildi.
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki taş ocaklarında saat 20.30 sıralarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cesedin yaklaşık 8 gündür kayıp olan kişiye ait olduğu değerlendirildi.

SULTANGAZİ'de taş ocaklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taş ocaklarından yayılan kötü kokuyu fark eden işçi, çevrede yaptığı kontrolde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESEDİN 8 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİYE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, cesedin yaklaşık 8 gündür Sultangazi'de kayıp olarak aranan Mustafa Dinler'e (49) ait olduğu değerlendirildi. Cesedin kimliğinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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