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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yıldıza esprili davet: Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yıldıza esprili davet: Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yıldıza esprili davet: Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri’ne katılmak için gittiği ABD'de milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, milli basketbolcuya Ankara'ya gelip takımında oynamasını teklif etti. Bu renkli anlar kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri’ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD’nin New York kentinde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi.

ERDOĞAN VE CEDİ OSMAN ARASINDA SAMİMİ ANLAR

Türkevi’nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basketbola olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cedi Osman arasındaki sohbet, samimi ve neşeli anlara sahne oldu.

''ANKARA'YA GELECEKSİN, BENİM TAKIMDA OYNARSIN''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli basketbolcuya maç davetiyle birlikte esprili bir transfer teklifinde bulunarak, ''Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın. Hidayet Türkoğlu’nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ömer Onan’ı da bazen karşıya veriyoruz.'' dediği görüldü. Bu diyalog, her iki tarafı da gülümsetirken, görüşme sıcak bir sohbet ortamında tamamlandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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