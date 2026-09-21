Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş formasıyla Türk futbolunda iz bırakan ve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladı.
Beşiktaş altyapısından yetişip uzun yıllar siyah-beyazlı formayı başarıyla terleten kulübün simge isimlerinden Necip Uysal, yeşil sahalara veda etmesinin ardından antrenörlük kariyeri için ilk resmi adımı attı.
ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADI
Aktif futbolculuk yaşantısını noktalayan 35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük eğitimlerine başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uysal, kum saati emojisi koyarak hayranlarını heyecanlandırdı.
KUPALARLA DOLU KARİYER
Siyah-beyazlı formayla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kulüp tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular arasında üst sıralarda yer alan tecrübeli isim; aynı zamanda Beşiktaş formasını Avrupa kupalarında en çok giyen ve en uzun süre kaptanlık bandını taşıyan oyunculardan biri olmuştu.