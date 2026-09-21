Haberler

Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş formasıyla Türk futbolunda iz bırakan ve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladı.

Beşiktaş altyapısından yetişip uzun yıllar siyah-beyazlı formayı başarıyla terleten kulübün simge isimlerinden Necip Uysal, yeşil sahalara veda etmesinin ardından antrenörlük kariyeri için ilk resmi adımı attı.

ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADI

Aktif futbolculuk yaşantısını noktalayan 35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük eğitimlerine başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uysal, kum saati emojisi koyarak hayranlarını heyecanlandırdı.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Siyah-beyazlı formayla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kulüp tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular arasında üst sıralarda yer alan tecrübeli isim; aynı zamanda Beşiktaş formasını Avrupa kupalarında en çok giyen ve en uzun süre kaptanlık bandını taşıyan oyunculardan biri olmuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi

Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten dev sürpriz
Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti

4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti
Fon soruşturması genişliyor: Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

Vadi'nin Ömer Baba'sıydı! Kozinoğlu soruşturmasında o da ifade verecek
'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

"Alo Kaza" hattından milyarlık vurgun! Rapordaki detaylar şoke etti

Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Kasa kasa tutuluyor ama balıkçı dertli! İşte palamudun fiyatı
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

'Efsane başkan'dan acı haber
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

Adriana Lima'ya ünlü şarkıcıyı sordular! Cevabı şaşırttı
''Başkanı kandırdılar' diyen Sergen Yalçın, ünlü teknik adamı hedef aldı: Sezon sonunu göremez

'Başkanı kandırdılar' deyip ünlü hocayı hedef aldı: Yıl sonunu göremez