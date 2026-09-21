AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı üyesi Dominik Tarczynski, Belarus sınırındaki düzensiz göç krizine dair yaptığı son çıkışla Avrupa gündemine bomba gibi düştü. Yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla uygulanan sert güvenlik politikalarını savunan Polonyalı siyasetçi, sınıra yönelen göçmenlere adeta gözdağı verdi.

Tarczynski, sınır hattını zorla geçmeye çalışan ve güvenlik güçlerini hedef alan kişileri doğrudan hedef alarak, "Polonya sınırına gelmeyin. Askerlerimize zarar vermeye çalışmayın, aksi halde vurularak öldürülürsünüz" ifadelerini kullandı.

ASKERLERİN ATEŞ YETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Polonya'nın sınır hatlarındaki güvenlik uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde gelen bu açıklama, ülkenin takındığı tavizsiz tutumu bir kez daha gözler önüne serdi. Tarczynski, sınırda görev yapan askeri personelin ateşli silah kullanma yetkisinin altını çizerek, kanun dışı adımlara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. Siyasi çizgisinde "sıkı sınırlar" ve "caydırıcılık" ilkelerini öne çıkaran Tarczynski, Polonya'nın göç konusunda diğer Avrupa ülkelerinden çok daha farklı ve tavizsiz bir hat çizdiğini savundu.

HUKUKİ ÇERÇEVE NE SÖYLÜYOR?

Polonyalı milletvekilinin bu meydan okuyan söylemleri, ülkedeki yasal mevzuatı da yeniden tartışmaya açtı. Polonya'da 2024 yılında kabul edilen sınır düzenlemesi, güvenlik güçlerinin silah kullanımını belirli hayati tehdit ve koşullarla sınırlandırıyor. Yani Tarczynski’nin iddialı çıkışının aksine, yasalar ülkeye yasa dışı yollarla adım atan her bireyin doğrudan vurulmasına izin vermiyor. Siyasetçinin ifadeleri, hukuki bir metinden ziyade sınırı zorlayanlara karşı üst perdeden yapılmış bir "siyasi gözdağı" olarak değerlendiriliyor.

BELARUS SINIRINDA GERİLİM DÜŞMÜYOR

Özellikle Belarus üzerinden Polonya’ya, oradan da Avrupa Birliği topraklarına akın eden düzensiz göç dalgası, bölgedeki askeri hareketliliği ve güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmış durumda. Polonya yönetimi sınır hattını teller, barikatlar ve silahlı gücüyle adeta bir kaleye dönüştürürken, Tarczynski gibi radikal çıkışlarıyla tanınan isimler bu sert politikaların en ateşli savunucusu olmaya devam ediyor.