Rus ordusu Kiev yakınlarından geri çekildi! Arkalarında büyük bir enkaz kaldı

Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi için iki ülkenin heyetleri İstanbul'da buluşmuştu. Görüşmeler sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, iyi niyet göstergesi olarak Kiev ve Çernihiv'deki saldırıların azaltıldığı duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi" ifadelerine yer vermişti.

BÜYÜK YIKIM

Bu kapsamda Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarından yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Rus ordusu, geri çekildikçe arkada kalan enkaz da netleşti. Ricat eden Ruslardan geriyeyse onlarca yanmış tank kaldı.

UKRAYNA ORDUSU KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

Dev bir enkaza dönen tanklar ve askeri araçlar, bölgedeki çatışmaların ne kadar çetin geçtiğinin kanıtı oldu. Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusların geri çekilmesinin ardından, bölgede kontrolü tekrar ele geçirdi.

İRPİN'DE KONTROL SAĞLANDI

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da, başkent Kiev'e en yakın sıcak çatışma alanlarından biri olan İrpin, basın mensupları tarafından görüntülendi. Savaşın başlangıcından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı alanlardan biri olan İrpin bölgesinde Ukrayna askerleri kontrolü tekrar sağladı. İrpin'de ele geçirilen Rusya'ya ait bir tankın Ukrayna askerleri tarafından incelendiği görüldü.

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