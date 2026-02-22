Haberler

Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı Haber Videosunu İzle
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara'da, 10 milyon dolar ödülle aranan ülkenin en büyük kartelinin lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülke karıştı. Kartel üyeleri eyaletin farklı bölgelerinde araçları ateşe verdi, yolları kapattı. Kartel üyeleri Guadalajara'da havalimanını basıp ABD'li turistleri rehin aldı.

  • Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri Nemesio Oseguera askeri operasyonda öldürüldü.
  • Kartel üyeleri Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li turistleri rehin aldı.
  • Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro eyalette toplu taşıma hizmetlerini askıya aldı ve seyahat uyarısı yaptı.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

ABD'Lİ TURİSTLER HAVALİMANINDA REHİN

Olaylar bununla sınırlı kalmadı. Guadalakara'da havalimanını basan kartel üyeleri ABD'li turistleri rehin aldı.

Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

10 MİLYON DOLAR ÖDÜLLE ARANIYORDU

ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu. Meksika'da ise 10 milyon dolar ödülle aranıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Türkiye şuan bir çözğm bulmazsa 5 yıl sonra yaşabileceği görüntü bu olur .

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKOPU ETKILEMEZ MAZOTU 200 LIRALIK ALIR SIVRILER

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Editör yazdığımı yayınlasana....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRobin van Persie:

Editörün kime çalıştığı belli bu site taraflı yayın yapıyor

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Yazılanlar içinde ABD ve İsrail kelimesini görünce yayınlamıyorlar. Ya korkuyorlar ya da yayınlamadıkları her yorum için maddi çıkarları var diye düşünüyorum ben....

yanıt2
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın konutuna av tüfeği ve yakıt bidonu ile girmeye çalışırken öldürülen saldırganın kimliği belirlendi

Trump'ın evine girerken öldürülen saldırganın kimliği belirlendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu
Trump'ın konutuna av tüfeği ve yakıt bidonu ile girmeye çalışırken öldürülen saldırganın kimliği belirlendi

Trump'ın evine girerken öldürülen saldırganın kimliği belirlendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz