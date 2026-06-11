Haberler

Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bu gece çok sert saldırılar düzenleyeceklerini açıklamasının ardından beklenen oldu. ABD, İran'ın güneyindeki Sirik ve Kiş adalarını vurdu. Bölgeden patlama sesleri gelirken, İran, bölgedeki ABD üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in peş peşe gelen "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız" açıklamalarının ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin güneyindeki hattı bomba yağmuruna tutuldu.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızch4t2bhwm:

iran uyuyormu neden hava savunma sistemi almıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

AVM'yi birbirine katan olayın arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktı
Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizi geçirdi

Kahreden tesadüf! Arkadaşını son yolculuğuna uğurlayacaktı...
Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı