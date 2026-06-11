Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bu gece çok sert saldırılar düzenleyeceklerini açıklamasının ardından beklenen oldu. ABD, İran'ın güneyindeki Sirik ve Kiş adalarını vurdu. Bölgeden patlama sesleri gelirken, İran, bölgedeki ABD üslerini hedef alacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in peş peşe gelen "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız" açıklamalarının ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin güneyindeki hattı bomba yağmuruna tutuldu.