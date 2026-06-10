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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den istifa kararı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den istifa kararı
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Sırbistan'da ikinci cumhurbaşkanlığı dönemi önümüzdeki yılın mayıs ayında dolacak olan Aleksandar Vucic, anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacağı için cumhurbaşkanlığından birkaç ay içinde istifa etmeyi planladığını açıkladı. Vucic, siyasi kariyerine başbakan olarak devam etme sinyali de verdi.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığının ikinci dönemi önümüzdeki yıl mayıs ayında sona erecek olan Aleksandar Vucic, anayasa gereği üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı için siyasi kariyerine başbakan olarak devam etme sinyali verdi. 

"İSTİFA ETMEYİ PLANLIYORUM"

Sırbistan Devlet Radyo ve Televizyonu (RTS) bünyesindeki Belgrad Radyosu'na verdiği röportajda başbakanlığa aday olup olmayacağı sorulan Vucic, "Başbakanlığa aday olmayı düşünüyorum. Bu akşam önemli bir toplantım var ve listenin nasıl oluşturulacağını da konuşacağız. Çok sayıda genç, enerjik insan ve öğrenciye yer vereceğiz" dedi.

Vucic, "İstifa etmeyi planlıyorum. Belki üç, dört ay geçmeden yapabilirim. Sizi bilgilendireceğim. Merak etmeyin, kimse için sürpriz olmayacak. Cumhurbaşkanlığındaki kitaplarımı toplamaya başladım. Görevim sırasında satın aldığım 1200 kitabı bağışlayacağım" diye konuştu.

SEÇİM TARİHİ DE VERDİ

Vucic ayrıca seçimlerin birkaç ay içinde yapılacağını ve bunun teknik bir mesele olduğunu da ifade etti. Sırp lider, "Seçimler üç ya da dört ay içinde olacak. Temmuz ayında ya da ağustosta olmayacak. Ancak o tarihlerde ilan edilip edilmeyeceği ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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