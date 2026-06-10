Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, seyir halindeki bir toplu taşıma aracında infial yaratan bir olay yaşandı.

ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Araçta yolculuk eden bir şahsın, genç bir kadını taciz ettiği ileri sürüldü. Durumu fark eden ve diğer yolcular, şahsa anında müdahalede bulunarak kaçmasına izin vermedi. Öfke dolu anların yaşandığı olayda vatandaşlar, taciz şüphelisini yaka paça araçtan indirdi. Araç dışına çıkarıldıktan sonra çevredekiler tarafından darbedilen şahıs, daha sonrasına ise polis ekiplerine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com