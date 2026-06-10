Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba

TBMM'deki parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu esnada Erdoğan ile "Evli misin?" sorusunu yönelttiği kadın muhabir arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"SEN EVLİ MİSİN?"

Kadın muhabir, dünyaya yeni gelen torunu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah analı-babalı büyütsün" temennisinde bulundu. Kadın muhabire "Sen evli misin?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Hayır" cevabını alınca "Kapıyı kapatma" tavsiyesinde bulundu.