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Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba

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Parti grubunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya gelen son torunu için "Allah analı-babalı büyütsün" diyen kadın muhabire "Sen evli misin?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan Erdoğan, yaşını sorduğu muhabire "Kapıyı kapatma" tavsiyesinde bulundu.

TBMM'deki parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu esnada Erdoğan ile "Evli misin?" sorusunu yönelttiği kadın muhabir arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 

"SEN EVLİ MİSİN?"

Kadın muhabir, dünyaya yeni gelen torunu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah analı-babalı büyütsün" temennisinde bulundu. Kadın muhabire "Sen evli misin?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Hayır" cevabını alınca "Kapıyı kapatma" tavsiyesinde bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Herkese ne yapacağını söylüyor. Bu da hoş değil

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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Hangi gazeteci soru sorabiliyor ? O isler eskidendi.

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