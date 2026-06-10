Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşan Aziz Yıldırım yönetimi, Fenerbahçe'ye bir golcü daha getiriyor. Sarı-lacivertlilerin, sol forvet olarak görev yapan Marcus Rashford'ın menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım yönetimi, sarı-lacivertli camiayı heyecana boğmaya devam ediyor.
VEDAT VE GUIRASSY'DEN SONRA RASHFORD
Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinde mutlu sona ulaşarak hücum hattını tamamen yenileyen yönetim, taraftara asıl büyük sürprizi sol forvette görev yapan Rashford ile yapmaya hazırlanıyor.
TEMASLARA BAŞLANDI
Gözünü dünya yıldızlarına diken sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın dünyaca ünlü kanat-forveti Marcus Rashford’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öğrenildi. İngiliz yıldızın menajeriyle ilk temasları kuran Aziz Yıldırım kurmaylarının, transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon Barcelona'da 49 resmi maça çıkan Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.