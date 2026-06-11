ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahı önünde bir basın açıklaması yapan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington-Tahran hattındaki askeri gerilimi zirveye taşıyacak net mesajlar verdi.

"İRAN’DA BAŞLICA TESİSLERİ BOMBALAYACAĞIZ”

İran'ın diplomatik olarak uzlaşmaya yanaşmadığını belirten Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı emri verildiğini, “Merkez Komutanlığı bu gece meşgul olacak çünkü Başkan Trump İran'ı sert vuracağımızı söyledi ve vuracağız da. İran'ın harika bir anlaşma yapma şansı vardı ama buna istekli değiller. Bunun yerine, Amerika Birleşik Devletleri olarak İran'daki başlıca tesislere sürekli olarak bomba yağdıracağız.” sözleriyle duyurdu.

"TRUMP'IN İSTEDİĞİ ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR ŞARTLARI BELİRLEYECEĞİZ"

Hegseth, başlatılacak olan bu askeri harekatın durduk yere yeni bir savaş çıkarma amacı taşımadığını, tamamen caydırıcılık ve masada üstünlük kurma hedefli olduğunu savundu. Savunma Bakanlığı olarak önceliklerinin Beyaz Saray'ın taleplerini karşılamak olduğunu vurgulayan Hegseth, "Bunu, yeniden başlatmak zorunda olmadığımız bir şeyi yeniden başlatmak istediğimiz için yapmıyoruz. Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın beklediği türden bir anlaşma elde etmemizi sağlamak için şartları belirlemeye hazırdır." dedi.

"SALDIRILAR GÜÇLÜ VE NET OLACAK"

Açıklamasının devamında operasyonun dozajına ve süresine de değinen Hegseth, saldırılarının oldukça "güçlü" olacağını vurguladı. Tehdidin arkasında duracaklarını belirten Hegseth, "Eğer yarın gece de gerçekleşmeleri gerekirse, saldırılar yine güçlü ve net olacak" diyerek operasyonların devamlılık sinyalini verdi.

İRANLI ASKERİ KAYNAK: İRAN, ABD ÇIKARLARINA DAİR YENİ HEDEFLER BELİRLEDİ

Öte yandan İran’ın ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı bildirildi. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi. Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti. Trump, saldırıların İran’ın altyapısına yönelik olacağını da sözlerni eklemişti.

Kaynak: Haberler.com