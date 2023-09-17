Libya Kızılayı, seldeki ölü sayısını yalanladı

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, Birleşmiş Milletler'in verileriyle açıklanan Libya'daki selde 11 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini yalanladı.

Libya Kızılayı, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını yalanladı. Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri bugün yaptığı açıklamada, belirtilen rakamın kayıp ailelerinin kafa karışıklığını ve sıkıntısını artırdığını belirterek, "Adımızın bu rakamlara karıştırıldığını görmek bizi şoke etti" ifadelerini kullandı. Şükri, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili ise net bir açıklama yapmadı. - TOBRUK