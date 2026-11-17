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İstanbul'da muhalefet partilerinin yönetimindeki bazı belediyelerde parti değişikliği hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, bazı belediye başkanlarının Ak Parti'ye katılmak istediğini iddia etti.

Karagöz, söz konusu taleplerin AK Parti yönetimi tarafından kabul edilmesi halinde İstanbul'da çok sayıda belediye başkanının parti değiştirebileceğini ileri sürdü.

"İZMİR'İ GÖLGEDE BIRAKIR"

Elinde dikkat çekici kulis bilgileri bulunduğunu belirten Karagöz, İstanbul'daki olası parti değişikliklerinin siyasi açıdan geniş yankı uyandırabileceğini savundu.

Karagöz, "Bende bir bilgi var ve çok şaşırdım. İstanbul'da bu denli yoğun bir geçiş talebine AK Parti tarafından yeşil ışık yakılırsa vallahi İzmir'i gölgede bırakır herhalde" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİNİ AÇIKLAMADI

AK Parti'ye geçmek istediğini öne sürdüğü belediye başkanlarının isimlerini paylaşmayan Karagöz, muhalefet partilerine mensup bazı isimlerin sosyal medya hesaplarına dikkat çekti.

Karagöz, "Aslında mevcut Cumhuriyet Halk Partili veya Yeni Partili muhalif belediye başkanlarının profillerini incelerseniz çok şaşırtıcı bir tabloyla karşılaşırsınız. En son ne zaman partileri hakkında paylaşım yaptıklarına baktım. Gerçekten partiye dair tek bir paylaşım bile yok" dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi