Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi

Libya'dan gelen bir heyet, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan jetin düştüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Heyet alanda yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. TSK komuta kademesi de bölgeye gelerek incelemelerde bulunup bilgi aldı. Jetin enkazında çalışmalar devam ediyor.

  • Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü.
  • Düşen jette Libya Genelkurmay Başkanı dahil heyetin tümü hayatını kaybetti.
  • Libya'dan gelen bir heyet ve Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kuvvet Komutanları uçağın düştüğü bölgede incelemeler yaptı.

Libya'dan gelen bir heyet, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan jetin düştüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

LİBYA'DAN GELEN HEYET BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Düşen jette Genelkurmay Başkanı dahil heyetin tümü hayatını kaybetti.

Jette bulunanların yakınları ile Libya hükümetinden yetkililerin bulunduğu bir heyet enkazın bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Libya'dan gelen ekibe Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb eşlik etti.

Libya heyeti, alanda yaklaşık iki saat kaldıktan sonra ayrıldı.

TSK KOMUTA KADEMESİ DE BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraberindeki Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel ve beraberlerindeki askeri heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgede faaliyetlerini yürüten mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı."

Paylaşımda, incelemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA, ANKA

Kaynak: ANKA / Dünya
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bop eşbaşkanı kılıştaroğlu yapmıştırr pkk ile anlaşıp israile verecek doguyu kılıştar dikkat edelim kılıştara

