Haberler

Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü olabilir. Albert Riera ile yollarını ayırmayı planlayan Alman kulübü, listesinin en başına Domenico Tedesco'yu aldı. İki taraf önümüzdeki günlerde görüşme yapacak.

Bundesliga'da beklentilerin uzağında kalan Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ın eski futbolcusu olan teknik direktör Albert Riera ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. 

FRANKFURT'UN HEDEFİ TEDESCO 

Alman basınındaki haberlere göre; Şubat ayında Riera'yı göreve getiren Frankfurt yönetimi, alınan istikrarsız sonuçların ardından yeni hocası için arayışlara başladı. Alman ekibinin, bu doğrultuda rotasını Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'ya çevirdiği belirtildi. 

GÖRÜŞME YAPILACAK

Alman ekibinin yöneticilerinin Tedesco'dan önümüzdeki günlerde görüşme yapmak üzere randevu aldığı aktarıldı. Ayrıca Bundesliga'da daha önce görev yapan İtalyan teknik adamın da Frankfurt'un başına geçmeye sıcak baktığı iddia edildi. 

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez

İran'dan tarihi ziyarete ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

Süper Lig devinden rakiplerini kıskandıracak transfer: Xhaka!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da 'Dombra' ile karşılandı

Astana’da gönülleri fetheden sürpriz: Erdoğan’ı çocuklar karşıladı
Lucas Torreira’ya saldıran şahıs tutuklandı

Galatasaraylı Torreira’ya saldıran şahıs hakkında karar verildi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu