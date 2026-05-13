Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, Ahmet Türk’ün Mustafa Destici’ye verdiği yanıta sert sözlerle karşılık verdi. Kocaman, sosyal medya paylaşımında 2010 yılında Samsun’da Ahmet Türk’e yönelik saldırıyı hatırlatarak, “Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak daha sonra görevden alınan Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Türk’ün paylaşımı kısa sürede siyaset dünyasında gündem oldu.

DESTECİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ahmet Türk’ün paylaşımına sert sözlerle tepki gösterdi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK’TEN YANIT

Destici’nin açıklamalarına ilişkin İlke TV’ye konuşan Ahmet Türk ise, “Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil” dedi.

SAMSUN'DAKİ SALDIRIYI HATIRLATTI 

Tartışmanın yankıları sürerken bir açıklamada Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman'dan geldi. Kocaman, "Seni en son ciddiye aldığımızda Samsundan zor kaçmıştın. Kendini ciddiye aldırma" şeklinde bir bir paylaşım yaparak 2010 yılında Samsun'da Ahmet Türk'e yapılan saldırıya atıfta bulundu. 

