Para vermeden traş oldu, berber "Bir daha gelme" deyince ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta bir berber, sürekli olarak ödeme yapmadan traş olan müşterisinden rahatsız oldu. Berberin 'Tekrar gelme' demesi üzerine müşteri ve akrabaları dükkana saldırdı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve polis müdahalesiyle sona erdi.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahsın sürekli olarak gittiği berberde traş olarak para ödemediği iddia edildi. Son seferinde ise duruma sinirlenen berber, "Tekrar gelme" dediğinde ortalık karıştı. Şahıs akrabalarıyla birlikte berber dükkanını basarak ortalığı dağıtırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir berbere devamlı gelen ve traş olduktan sonra para ödemeyen şahıs, ortalığı birbirine kattı. Son kez traş olarak para vermeden gitmek isteyen şahsa berber esnafı Mehmet Ali İğrek, "Tekrar gelme" derken, şahıs öfkeden deliye döndü. Bir süre sonra berbere tekrar gelen şahıs ve akrabaları bu sefer İğrek'e saldırdı. Polisin gelmesiyle son bulan olay anların ise kameraya yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan berber Mehmet Ali İğrek, "Şahıslar dükkanımı bastılar, bana 'Burada seni yaşatmayız, dükkan açtırmayız' gibi tehditler savurdular. Çalışmayan boş gezen bir insan bu şahıs. Çevrede de kendi akrabaları var, o nedenle örgüt gibi davranıyorlar. Bana geliyor 'Beni tıraş edeceksin, etmezsen dükkanı dağıtırız' diyorlar. Yetkililerden, adalet bakanından yardım istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
