Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceklerini açıkladı. Mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek yeni nesil füze sistemleri geliştireceklerini söyleyen Putin, Topol-M, Yars ve Bulava-30 sistemlerinin Rusya’nın nükleer gücünün temelini oluşturduğunu belirtti. Rusya’nın dün “Sarmat” kıtalararası balistik füzesini test ettiği bildirildi.

Putin, Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü’nün 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Enstitü çalışanlarının Rusya’nın savunmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Putin, kurumun kara ve denizde konuşlandırılan katı yakıtlı nükleer füze sistemlerinin geliştirilmesinde öncü rol oynadığını söyledi.

“NÜKLEER ÜÇLÜNÜN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Putin, Topol-M, Yars ve Bulava-30 sistemlerinin Rusya’nın nükleer üçlüsünün temelini oluşturduğunu ifade etti. Geliştirilen mobil balistik füze sistemlerinin aktif görevde olduğunu belirten Putin, bu sistemlerin Ukrayna’daki savaşta da etkili şekilde kullanıldığını dile getirdi.

“FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞABİLECEK”

Rus lider, stratejik nükleer kuvvetlerin güçlendirilmesine devam edeceklerini vurgulayarak, “Tüm modern ve gelecekteki füze savunma sistemlerini alt edebilecek, artırılmış savaş gücüne sahip füze sistemleri oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“SARMAT” TESTİ GÜNDEMDE

Rusya’nın dün kıtalararası balistik füze “Sarmat”ı test ettiği belirtilirken, Putin daha önce yaptığı açıklamada Sarmat’ın dünyanın en güçlü füze sistemi olduğunu söylemişti. Putin, füzenin 35 bin kilometreden fazla menzile sahip olduğunu ve isabet oranının iki kat artırıldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
