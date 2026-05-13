Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı

FETÖ kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ kapsamında aranan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

KARTAL’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalarda, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olduğu belirlenen komedyen Atalay Demirci’nin İstanbul’da olduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atalay Demirci adliyeye sevk edildi. Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
