Af Örgütü: Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde orduya ait bir hava saldırısında en az 100 sivilin öldüğünü belirtti. Saldırının pazar yerinde düzenlendiği ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde ordunun düzenlediği hava saldırısında en az 100 sivilin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Örgütten yapılan açıklamada, ordunun 10 Mayıs'ta Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesindeki pazar yerinde hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Hava saldırıları düzenlemenin hiçbir ölçüte göre meşru bir kolluk yöntemi olmadığı aktarılan açıklamada, bu tür saldırıların hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölgedeki Kızılhaç yetkilisi İbrahim Garba Bello, saldırıyı doğrulayarak, "İnsanlar haydutların insafına kalmış durumda. Yapabilecekleri hiçbir şey yok." dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Türk, Nijerya ordusunun Zamfara eyaletinde bir pazara düzenlediği hava saldırılarında en az 100 sivilin öldüğü ve çok daha fazlasının yaralandığına dair haberler karşısında şoke olduğunu belirtti.

Nijerya ordusu, geçen ay da ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla düzenlediği hava saldırısından 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
