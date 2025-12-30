Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yılın son gününde birçok ilde okullar tatil edildi.

İşte okulların tatil edildiğinin açıklandığı şehirler

SİVAS

Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, Sivas il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, ulaşımda ve günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı. Sivas Valiliği, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karar kapsamında; kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Valilik açıklamasında, okulların tatil olduğu gün kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı, sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan birimlerde ise durumun ilgili amirlerce değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli kabul edileceği duyuruldu. Açıklamada kararın vatandaşların güvenliği ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla alındığını vurgulandı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeni ile okular yarın da tatil edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Şırnak merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır' denildi.

KARABÜK

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 3'üncü gün ara verilmiş oldu.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı nedeni ile okular yarın da tatil edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır' denildi.

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE DE EĞİTİME ARA

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Bolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği açıklandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çeber, "Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın il genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve bölge için önümüzdeki 2 gün yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kentte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

SİİRT

Siirt'te kar yağışı nedeniyle okullar çarşamba günü tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

BATMAN

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

MARDİN

Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

AKSARAY

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.