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İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor

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İsrail'in dün çağrı cihazlarını patlattığı Lübnan'da bugün yeniden patlama sesleri duyuldu. İsrail bu kez Hizbullah'ın telsizlerini patlattı. Yaşanan patlamalar sonrası Lübnan'da ölü sayısının 14'ye yükseldiği öğrenildi. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Dünya dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla yaşadığı şoku atlamadan bugün ikinci saldırı haberi geldi. İsrail bu kez Lübnan'da Hizbullah'ın telsizlerini patlattı. Sıcak bölgeden gelen görüntülerde patlamalardan sonra çeşitli noktalarda yangın çıktığı görülüyor. Yaşanan patlamalar sonrası Lübnan'da ölü sayısının 14'ye yükseldiği öğrenildi. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

HİZBULLAH ÜYELERİNİN CENAZE TÖRENİNİN DÜZENLENDİĞİ ALANDA İSRAİL İHA'SI GÖZLEMLENDİ

Bölgedeki kaynaklar, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini belirtti. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını bildirdi. Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırısında bir kadın öldü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail Sur kentinin kırsalında bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybederken İsrail'e ait hava araçlarının bölgede yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

LÜBNAN ASKERLERİ BEYRUT'TA ŞÜPHELİ BİR CİHAZI PATLATTI

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen İsraillileri "güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceklerini" belirtti. Netanyahu, son gelişmelerin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önceden de söylediğim gibi (İsrail) kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz. Tam olarak yapacağımız bu." ifadesini kullandı.

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: SAVAŞTA YENİ AŞAMA BAŞLADI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi. İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz" dedi. Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu. İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

İRAN SALDIRIYI KINADI: NEFRET VE TİKSİNTİYE SEBEP OLUYOR

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıları kınadı. Muhacerani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün çağrı cihazlarının patlatılması, bugün ise Lübnan Hizbullah üyelerinin telsiz cihazlarının patlatılmasında işlenen ve yüzlerce Lübnan vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına yol açan suç kınanmaktadır." ifadelerini kullandı. Muhacerani, İsrail'in eylemlerinin "nefret ve tiksintiye" neden olduğunu belirtti.

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor

İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor

İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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