Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından hareketli saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tesislerden ayrıldı.

Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Aziz Yıldırım, tesis çıkışında park halinde bulunan bir araca çarptı. Yaşanan kaza, o sırada bölgede bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

KAZADAN SONRA HİÇ DURMADI

Kazanın ardından Aziz Yıldırım'ın aracını durdurmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Canlı yayın kameralarına yansıyan bu anlar, olayın en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

TARAFTARIN TEPKİSİ: EEE GİTTİ

İsmail Kartal'a destek vermek amacıyla tesislere gelen bir taraftar, Aziz Yıldırım'ın park halindeki araca çarpmasının ardından durmadan uzaklaştığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşananları izleyen taraftarın "Eee gitti" sözleri de canlı yayına yansıdı.

ARACIN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Aziz Yıldırım'ın kazanın ardından yoluna devam etmesine rağmen araçta oluşan zararı karşılayacağı öğrenildi. Yıldırım'ın durumu yetkililere bildirdiği ve çarptığı aracın tüm masraflarını üstleneceği aktarıldı.

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Kaynak: Haberler.com