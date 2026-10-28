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Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

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Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılan Başkan Aziz Yıldırım, park halindeki bir araca çarptı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Yıldırım'ın kazanın ardından durmadan yoluna devam etmesi şaşkınlık yarattı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde bir taraftarın "Eee gitti" sözleri dikkat çekti.

  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken park halindeki bir araca çarptı.
  • Kazanın ardından Aziz Yıldırım aracını durdurmadan yoluna devam etti.
  • Aziz Yıldırım'ın çarptığı araçta oluşan tüm masrafları karşılayacağı ve durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından hareketli saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tesislerden ayrıldı.

Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Aziz Yıldırım, tesis çıkışında park halinde bulunan bir araca çarptı. Yaşanan kaza, o sırada bölgede bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

KAZADAN SONRA HİÇ DURMADI

Kazanın ardından Aziz Yıldırım'ın aracını durdurmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Canlı yayın kameralarına yansıyan bu anlar, olayın en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

TARAFTARIN TEPKİSİ: EEE GİTTİ

İsmail Kartal'a destek vermek amacıyla tesislere gelen bir taraftar, Aziz Yıldırım'ın park halindeki araca çarpmasının ardından durmadan uzaklaştığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşananları izleyen taraftarın "Eee gitti" sözleri de canlı yayına yansıdı.

ARACIN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Aziz Yıldırım'ın kazanın ardından yoluna devam etmesine rağmen araçta oluşan zararı karşılayacağı öğrenildi. Yıldırım'ın durumu yetkililere bildirdiği ve çarptığı aracın tüm masraflarını üstleneceği aktarıldı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuharrem Şahin:

para çok nasılsa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Mok gibi

yanıt0
yanıt0

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