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Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...

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Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarıgül, soruşturma tamamlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulunacağını duyurdu.

  • Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim 2026'da başlatılan soruşturmadaki iddiaların asılsız olduğunu ve hiçbirini kabul etmediğini belirterek, avukatları aracılığıyla masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının ihlali ile soruşturma gizliliğine aykırılık gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
  • Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına başvuracağını açıkladı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim 2026 tarihinde başlatılan soruşturmaya ilişkin sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yapan Sarıgül, soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Soruşturmayla ilgisi olmayan konuların birbirleriyle ilişkilendirildiğini öne süren Sarıgül, "Kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını üzülerek izlemekteyim" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Soruşturma dosyasında gizlilik ve kısıtlama kararı bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, asılsız olduğunu savunduğu iddiaların gerçekmiş gibi kamuoyuna sunulduğunu belirtti.

Sarıgül, avukatlarının masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının ihlal edildiği, soruşturmanın gizliliğine aykırı davranıldığı ve yanıltıcı bilgi yayıldığı gerekçeleriyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"KİMSEDEN AYRICALIK DEĞİL, ADALET BEKLİYORUM"

Soruşturmanın kamuoyu baskısıyla peşin bir cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiğini belirten Sarıgül, "Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum" dedi.

Sarıgül, "Adalet; kinle, iftira ile ve bunlar üzerinden üretilen söylentilerle kamuoyu oluşturularak değil, hukukla tecelli etsin" ifadeleriyle soruşturmanın hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesi çağrısında bulundu.

"İDDİALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

Soruşturmanın geçmiş yıllara ve farklı kişi ya da kurumlara uzanacağı yönündeki yorumlara da tepki gösteren Sarıgül, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

"Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum" diyen Sarıgül, "1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir konu yoktur" ifadelerini kullandı.

PARTİ ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALMA KARARI

Açıklamasının sonunda siyasi geleceğine ilişkin kararını da duyuran Sarıgül, partisinin soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini istemediğini belirtti.

Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına başvuracağını açıkladı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMurat Çevre:

O kadar adamsan istifa et milletvekilliğinde..ha bu arada domates in kilosu ne kadar

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıBozkurt:

Kimdi bu korumasını diken milletvekili ağlanacak halimize ha ha ha gülüyoruz

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

korumanın rızası var daha kurcalamayın aşcı şöför bahcıvan o gariprere noldu acaba

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Haber Yorumlarıermisadam1983:

askı değil mv istifa et ailece cezanı çek

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Akpartiye gözkılpıyor

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıBeşir:

ah Vedat ah senin anlık zevkinin cezasını bu gün biz ödüyoruz

yanıt0
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Haber YorumlarıKubilay Gençtürk:

şaka gibisin sarıgül parti üyeliği nedir ya ! vekilliği bırak DOKUNULMAZ OL O ZAMAN SENİ TAKDİR EDELİM...!

Yorum Beğen2
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