Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

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İsrail'de Netanyahu'ya muhalefetten ilk seçim sonuçlarının ardından sert mesajlar geldi. En büyük rakip Gadi Eisenkot hükümeti kurmaya hazır olduklarını açıklarken bir diğer muhalefet lideri Yair Golan, Netanyahu'nun seçmenlerden gerekli desteği alamadığını savundu.

EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA MEYDAN OKUMA

İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, muhalefet cephesinde hareketliliğe neden oldu. Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olan muhalif lider Gadi Eisenkot, anket sonuçlarının mevcut görünümünü koruması halinde hükümeti kurmak için harekete geçeceklerini açıkladı. Yashar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu'nun yerine geçerek yeni hükümeti oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Muhalif lider, seçim sonuçlarının halkın iradesine uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"NETANYAHU'NUN YERİNE GEÇEREK HÜKÜMETİ KURABİLMEK İÇİN"

Yashar Partisi adayı Gadi Eisenkot, ilk sandık çıkış anketlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Eğer sonuçlar bu şekilde devam ederse halkın iradesini hayata geçirmek ve Netanyahu’nun yerine geçerek hükümeti kurabilmek için derhal harekete geçeceğiz.” Eisenkot'un sözleri, muhalefetin seçim sonrasında hükümet kurma girişimlerine hazırlandığını ortaya koydu.

YAIR GOLAN: HALK NETANYAHU HÜKÜMETİNİ GÖREVDEN ALDI

Seçimlerin ardından açıklama yapan bir diğer muhalif lider ise Demokratlar Partisi'nin adayı Yair Golan oldu. Golan, ilk sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde Netanyahu hükümetinin seçmenlerden yeterli desteği alamadığını savundu. Muhalif lider, şu ifadeleri kullandı: “Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı.” Golan'ın açıklaması, muhalefetin ilk sandık çıkış anketlerini Netanyahu yönetimine yönelik bir değişim talebi olarak değerlendirdiğini gösterdi.

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