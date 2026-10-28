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Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

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Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim Haber Videosunu İzle
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından Göztepe maçında takımın başında kimin olacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları sürerken, geçici olarak takımın başına Dirk Kuyt'ın getirildiği belirtildi. Hollandalı çalıştırıcının milli araya kadar 4 karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

  • İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de takımın başına teknik ekipte yer alan Dirk Kuyt getirildi.
  • Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar Göztepe, Liverpool, Çorum ve Kocaelispor maçlarında takımın başında olması bekleniyor.
  • Fenerbahçe yönetimi milli ara öncesinde yeni teknik direktörünü belirlemeyi hedefliyor.

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde geçiş döneminde takımın başına teknik ekipte yer alan Dirk Kuyt'ın getirildiği aktarıldı. Hollandalı antrenörün Göztepe karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.

MİLLİ ARAYA KADAR 4 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar Fenerbahçe'yi çalıştırması planlanıyor. Hollandalı antrenörün milli araya kadar Göztepe ve Liverpool ile Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaların yanı sıra Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da görev yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise milli ara öncesinde yeni teknik direktörünü belirlemeyi hedeflediği ifade ediliyor.

DİRK KUYT'IN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt, antrenörlük kariyerinde hem altyapı hem de A takım seviyesinde görev yaptı. Feyenoord U19 takımını çalıştıran Hollandalı isim, daha sonra ADO Den Haag ve Belçika temsilcisi Beerschot'un teknik direktörlüğünü üstlendi. Kuyt, Beerschot ile 2024 yılında Belçika İkinci Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Nasrettin hocanın dediği gibi ya tutarsa

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