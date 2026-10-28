Eski Yunan Başbakan'dan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız

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Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı onaylaması, Yunanistan'da tartışmalara neden oldu.

Anlaşmaya ilişkin son açıklama, 2004-2009 yılları arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yapan Kostas Karamanlis'ten geldi.

"TÜRKİYE'NİN İZNİ OLMADAN HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAĞIZ"

Atina'daki Savaş Müzesi'nde emekli subaylar için düzenlenen etkinlikte konuşan Karamanlis, Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege'deki tezlerini geçersiz kılmaya yönelik kapsamlı bir plan izlediğini öne sürdü.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarından duyduğu endişeyi dile getiren Karamanlis, "Bundan sonra, Türkiye'nin izni olmadan Ege'de hiçbir şey yapamayacağız" dedi.

YUNAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Karamanlis, Yunanistan'ın deniz tabanına kablo döşemek için Türkiye'den izin talep etmesini kabul etmemesi gerektiğini savundu. Böyle bir talebin bildirim, duyuru veya başka bir isim altında yapılmasının durumu değiştirmeyeceğini belirtti.

Türkiye-Libya mutabakatını Yunanistan'ın çıkarları açısından "şüphesiz olumsuz bir gelişme" olarak nitelendiren eski Başbakan, Yunan hükümetine konuyla ilgili hızla harekete geçme çağrısında bulundu.

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