Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

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Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine ilişkin kamuoyu duyurularını sürdürüyor. Bakanlığın 27 Ekim 2026 tarihinde güncellediği gıda listesinde, tüketicileri dehşete düşüren yeni bir skandal ortaya çıktı.

RADARA GİREN SON FİRMA

Bakanlığın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesindeki bilgilere göre; Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamulleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mercek altına alındı.

"DANA" DEDİLER "DOMUZ" ÇIKTI

Yapılan labaratuvar analizleri sonucunda, firmanın Hacı Kemal markasıyla piyasaya sürdüğü "Dana Sucuk" ürününde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını ve tüketici hakkını ihlal eden firma ve markayı kamuoyuna açıkça ifşa etti.

Kaynak: Haberler.com