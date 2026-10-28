Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli gıda denetim listesinde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üretilen Hacı Kemal markalı dana sucukta domuz eti tespit edildiği duyuruldu.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine ilişkin kamuoyu duyurularını sürdürüyor. Bakanlığın 27 Ekim 2026 tarihinde güncellediği gıda listesinde, tüketicileri dehşete düşüren yeni bir skandal ortaya çıktı.
RADARA GİREN SON FİRMA
Bakanlığın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesindeki bilgilere göre; Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamulleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mercek altına alındı.
"DANA" DEDİLER "DOMUZ" ÇIKTI
Yapılan labaratuvar analizleri sonucunda, firmanın Hacı Kemal markasıyla piyasaya sürdüğü "Dana Sucuk" ürününde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını ve tüketici hakkını ihlal eden firma ve markayı kamuoyuna açıkça ifşa etti.