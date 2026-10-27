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Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

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Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek lig tarihindeki 1315. galibiyetini aldı ve bu alanda rakibini geçerek en fazla maç kazanan takım konumuna ulaştı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonundan beri ligde 122 galibiyeti hanesine ekledi.

  • Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Süper Lig tarihindeki 1315. galibiyetine ulaştı ve lig tarihinde en fazla maç kazanan takım oldu.
  • Galatasaray, tüm zamanların puan cetvelinde 4036 puana ulaşarak 4054 puanlı Fenerbahçe ile arasındaki farkı 18'e indirdi.
  • Galatasaray, 676 haftayla Süper Lig tarihinde en fazla liderlik koltuğunda kalan takım konumunda.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligin 69 sezonluk tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekibi geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu. Bu alanda sarı-kırmızılı ekibi 1314 galibiyetle Fenerbahçe, 1226 galibiyetle Beşiktaş ve 882 galibiyetle Trabzonspor takip ediyor.

TÜM ZAMANLARIN PUAN CETVELİNDE RAKİBİNE YAKLAŞTI

Galatasaray, dün Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetle Süper Lig'de tüm zamanların puan durumunda sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 18'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından tüm zamanların puan durumunda 4036 puana ulaştı. Bu alanda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibin, 1959 yılından bugüne kadar Süper Lig'de 4054 puan toplayan Fenerbahçe ile arasında 18 puan bulunuyor.

BURUK'UN GELMESİYLE GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN OLDU

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan ekibi konumuna geldi. Okan Buruk'un takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonu öncesi lig tarihinde toplamda Galatasaray'ın 1193, Fenerbahçe'nin ise 1206 galibiyeti bulunuyordu. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray 2022-2023'te 28, 2023-2024'te 33, 2024-2025'te 30 ve 2025-2026'da da 24 galibiyetle Süper Lig'i tamamladı. Bu sezon ise ligde 7 maç kazanan Buruk'un Galatasaray'ı, 2022-2023'ten beri bu organizasyonda 122 galibiyeti hanesine ekledi.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN İKİNCİ TAKIMI 

Galatasaray, 1959 yılından bugüne kadarki süreçte Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım oldu. Lig tarihinde geride kalan 2275 maçta 4085 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 4134 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

LİDERLİK REKORU GALATASARAY'DA

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 676 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezonun 9 haftasının 6'sını lider tamamladı.

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