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Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

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Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum
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Yazar Ahmet Ümit, Samsun Kitap Fuarı'nda 'Sis ve Gece' romanını izinsiz diziye uyarlayan İranlı yapımcılarla ilgili soruyu yanıtladı. Para ya da telif istemediğini söyleyen Ümit, yapımcılar bir telefon açıp destek isteselerdi 'Helalühoş olsun' diyeceğini belirtti. Ünlü yazar, fuarda okurları için kitaplarını da imzaladı.

  • Ahmet Ümit, "Sis ve Gece" romanını izinsiz diziye uyarlayan İranlı yapımcılardan telif ve para istemediğini, kendisinden izin istenmesi halinde uyarlamaya onay vereceğini söyledi.
  • Ümit, gerçek dünyanın kurgunun önünde olduğunu ve kurgunun hayattan daha değerli olamayacağını ifade etti.
  • "Roma'nın Beş Günü" romanı için Roma'ya giderek yoğun bir araştırma süreci geçirdiğini belirten Ümit, gençlerin romanlarını heyecan, merak ve güçlü entrika yapısı nedeniyle okuduğunu söyledi.

Yazar Ahmet Ümit, Samsun Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Kitap Fuarı'na katılan yazar Ahmet Ümit, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

PARA DA TELİF DE İSTEMİYORUM

Ümit, "Sis ve Gece" romanını izinsiz diziye uyarlayan İranlı yapımcıların kendisini galaya davet etmesi durumunda gidip gitmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çağırsalar, yani izin için arasalar giderdim ama çağırmadılar. Para falan istemiyorum. Telif de istemiyorum. Sadece bir telefon açıp, 'Biz senin romanını diziye uyarlayacağız. Memleketin durumunda fena, bize destek verir misin?' deseler, 'Helalühoş olsun kardeşim' derim."

ARKADAŞLARIMLA KONUŞUR GİBİ YAZIYORUM

Gerçek dünyanın her zaman kurgunun önünde olduğunu vurgulayan Ümit, "Hayattan daha renkli bir roman düşünemiyorum. Sonuçta yazdığımız bütün romanlar ne kadar fantastik olsa da hiçbir zaman hayattaki gibi canlı ve renkli olmayacaktır. Kurgunun kendisi hayattan daha değerli olamaz." dedi.

Samimiyetle yazmaya çalıştığını belirten Ümit, "Arkadaşlarımla konuşur gibi yazıyorum. Yazarken de yazdığım kitabın hakkını vermeye çalışırım. Yani mesela 'Roma'nın Beş Günü' romanım için Roma'ya gittim. Çünkü o sokakları görmem lazım. Çok yoğun araştırma süreci geçirdim." ifadesini kullandı.

Gençlerin kendisini sevmesinin nedenlerinden birinin romanlarının yapısı olduğunu anlatan Ümit, "Heyecan dolu, merak dolu, entrikası güçlü romanlar okurken sıkılmıyorlar. O nedenle okurlar bizi yalnız bırakmıyor, kitapları okuyorlar." diye konuştu.

Yazar Ahmet Ümit, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA
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