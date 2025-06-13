İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı

İsrail günlerdir devam eden tehditleri sonrasında gece yarısı İran'daki kritik hedeflere yönelik "Yükselen Aslan" operasyonu başlattı. İsrail ordusu tarafından 200 savaş uçağıyla düzenlenen 300 saldırıya ise İran'dan beklenen misilleme geldi. İran ordusunun savaş hattına 100'den fazla kamikaze İHA fırlattığı aktarıldı.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu tarafından düzenlenen 300 saldırıda İran'a ait nükleer tesis ve askeri üsler hedef alınırken saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami dahil çok sayıda kritik isim öldü, onlarca kişi yaralandı.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ İMHA EDİLDİ

Saldırıların hedefi olan Natanz Nükleer Tesisi tamamen imha edilirken İranlı güvenlik kaynaklarına göre saldırı sonrası tesiste herhangi bir sızıntıya rastlanmadı.

İRAN: SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

İran devlet televizyonu da İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı. Ayrıca saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu. Bir binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığına ilişkin görüntüler yayınlandı. İran devlet televizyonu, Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI DA ÖLDÜ

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı. İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatta olduğu ve şu an "savaş odası"nda olduğunu duyurdu. Ancak Fars Haber Ajansı Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI VE GENELKURMAYA ATAMALAR

İsrail saldırısında yaşanan ölümlerin üzerine, Ahmed Vahidi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı. Vahidi, eski içişleri bakanı ve eski devrim muhafızları komutanıydı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kararnamesiyle Emir Habibullah Seyyari, İran Genelkurmay Başkanlığı'na geçici komutan olarak atandı.

"NÜKLEER SIZINTI TESPİT EDİLMEDİ"

Saldırıda nükleer çalışmalarda görev alan bilim insanları Feridun Abbasi ile Muhammed Mehdi Tahrancı'nın hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan Natanz'daki nükleer tesisin hedef alındığı saldırının ardından sızıntı tespit edilmediği ifade edildi. İranlı güvenlik kaynakları, Tahran yönetiminin "İsrail'e çok sert bir yanıt" vermeye hazırlandığını bildirdi.

HAMANEY'DEN İNTİKAM YEMİNİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından halka hitaben mesaj yayınladı. Hamaney mesajında İran halkına seslenerek, "Siyonist rejim, sabah erken saatlerde, kirli ve kanlı ellerini aziz vatanımızda yeni bir cinayete bulaştırarak şeytani doğasını sivil yerleşim yerlerini hedef alarak her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu rejim, ağır bir cezayı beklemelidir" ifadelerini kullandı.

"SİYONİST REJİM BU SALDIRIYLA SONUNU HAZIRLADI"

Hamaney, "Allah'ın izniyle, İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri bu saldırının cevabını mutlaka verecek ve onları rahat bırakmayacaktır. Bu saldırıda bazı komutanlarımız ve bilim insanlarımız şehit oldu. Ancak onların yerini alacak olanlar, görevlerini hiç vakit kaybetmeden sürdürecektir. Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD: SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ, İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde "ABD saldırılara doğrudan ya da destekleyici olarak dahil değil" ifadeleri yer aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a Yönelik saldırılara dahil değiliz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı. Bizim önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak" açıklaması yaptı.

"TRUMP TOPLANTIYA KATILACAK"

Beyaz Saray, saldırının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: OHAL İLAN EDİLDİ

İran'a saldırı düzenlediklerini teyit eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor" ifadesini kullandı. İsrail ordusu, bir sonraki duyuruya kadar işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Saldırının adını "Yükselen Aslan" olarak duyurulmasının ardından ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Öte yandan, Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı uçuşlara kapatıldı. İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi. Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı. Ürdün de hava sahasını geçici olarak kapattı.

İSRAİL ORDUSU: İLK AŞAMA TAMAMLANDI

İsrail ordusu ayrıca "Onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşaması tamamlandı" açıklaması yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı" ifadesi kullanıldı. "İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı" başlattıklarını duyuran İsrail ordusu, İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

İKİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLADI

İsrail Ordu radyosu "ikinci dalga saldırının da başladığını ve İran'ın batısına odaklanıldığını" açıkladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, binlerce yedek askerin göreve çağırıldığını duyurdu.

NETANYAHU: NÜKLEER BOMBA ÜRETEN BİLİM İNSANLARINI DA HEDEF ALDIK

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız" diyen Netanyahu şöyle devam etti: "Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle." Netanyahu ayrıca "İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık" açıklaması yaptı.

"ABD'YE BİLGİ VERİLDİ"

Saldırının ardından İsrailli bir yetkili, İsrail medyasına yaptığı açıklamada operasyondan önce ABD yönetimine haber verildiğini söyledi. Yetkili "İran konusunda Washington ile tam koordinasyon içindeyiz" dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ: ABD DE SORUMLU OLACAK

İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı. "Uluslararası hukuka göre İsrail'e yanıt verme hakkımız var" denilen Dışişleri açıklamasında "İsrail'in baş destekçisi olan ABD, İsrail'in maceracı hareketlerinden sorumlu olacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada "İsrail saldırısı küresel güvenliği benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktı" denildi.

İRAN GENELKURMAYI: AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi. Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler" dedi. İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTADAYIZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" dedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti. Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü. İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ DALGA SALDIRI BAŞLADI

Havanın aydınlandığı saatlerde ise İsrail saldırılarının üçüncü dalgası başladı. İran devlet medyası Tahran'da yeni patlama seslerinin duyulduğunu belirtirken, İran'ın kuzeybatısında üç askeri tesisin de vurulduğu ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSRAİL'E KINAMA

Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kınadı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları, İran'ın egemenliğine aykırı olarak nitelendirildi.