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Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın

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Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
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Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 mağlup olan Samsunspor, Afonso Sousa ve Nenad Bjelica'ya gösterilen kırmızı kartlara sert tepki göstererek TFF'yi göreve çağırdı.

  • Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.
  • Samsunsporlu Afonso Sousa 37. dakikada, Amed Sportif Faaliyetler'den Mbaye Diagne 60. dakikada kırmızı kart gördü; Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica da maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
  • Samsunspor yönetimi, hakem Kadir Sağlam'ın kararlarının müsabaka sonucunu doğrudan etkilediğini savunarak TFF ve ilgili kurulları acil inceleme yapmaya çağırdı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup olan Samsunspor, hakem kararlarına çok sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Karşılaşmayı yöneten hakem Kadir Sağlam’ın kararlarını eleştiren kırmızı-beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) göreve çağırdı.

SAMSUNSPOR'A 2 KIRMIZI KART

Mücadeleye hızlı başlayan Samsunspor, 21. dakikada Logi Tomasson’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak 37. dakikada Afonso Sousa’nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasıyla Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. İkinci yarıda konuk ekipten Mbaye Diagne de 60. dakikada kırmızı kart gördü ve iki takım da sahada 10’ar kişi kaldı. Skor üstünlüğünü ele geçiren Amed Sportif Faaliyetler, 73. dakikada Gift Orban’ın penaltıdan attığı gol ve 83. dakikada Dia Saba’nın fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica da hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart gördü.

SAMSUNSPOR: ''HAKEM MAÇIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADI''

Yazılı bir bildiri yayımlayan Samsunspor yönetimi, hakem kararlarının doğrudan müsabaka sonucuna etki ettiğini savundu. Yapılan açıklamada, "Futbol adına kara bir gece: Temiz, adil ve eşit futbol taleplerimize rağmen tartışmalı kararlarla mağdur edilmeye devam ediyoruz. Dün gece sahamızda futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Afonso Sousa’nın gördüğü ilk sarı kart tartışmalıyken, oyuncumuzun hakemle girdiği iletişim tepki olarak yorumlanmış ve ikinci sarı kartla oyundan atılmıştır. Bu peş peşe kararlar maçın seyrini tamamen değiştirmiştir. Karşılaşmanın hakemi maçın ağırlığını kaldıramamış, teknik direktörümüz Nenad Bjelica’nın yönelttiği soruya dahi kırmızı kartla karşılık vermiştir." ifadelerine yer verildi. 

TFF'YE ACİL ÇAĞRI

Türk futbolunun adalet duygusunun zedelendiğini belirten Samsunspor Kulübü, TFF ve ilgili kurulları acil inceleme yapmaya davet ederek, "Türk futbolunun itibarını korumak için bu kararları verenlerin ivedilikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ortak değerimiz olan futbolumuz zarar görmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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