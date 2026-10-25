Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı, seksi figürleri dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı, seksi figürleri dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı, seksi figürleri dikkat çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Şebnem Dönmez, bir arkadaşıyla sosyal medyadaki dans akımına katıldı. 52 yaşındaki oyuncunun seksi dans hareketleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Oyuncu Şebnem Dönmez, bu kez sosyal medyada paylaşılan eğlenceli bir videoyla gündeme geldi. Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde yer alan güzel oyuncu, bir arkadaşıyla birlikte popüler dans akımına katıldı.

VİDEO BEĞENİLDİ

Ev ortamında çekilen videoda Dönmez ve kız arkadaşı dans ederken onlara bir de kedi eşlik etti. Şebnem Dönmez'in seksi dans kareografili paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyakupdenli29.yd:

tamam da bunun neresi haber ya ayıptır ya

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları9j45db96t4:

çok iyi oldu biz de ailece meraktan uyuyamamıştık şebnem dönmez dans akımına katıldı mı diye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Doğumda odaya vantilatör koyan hastaneyle hukuk savaşı! 46 bin 400 lirasını geri alan babaya açılan dava reddedildi

Lohusa odasına vantilatör koydular! Hastane davayı kaybetti
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Bir odada kurulup milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o