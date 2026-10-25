Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı, seksi figürleri dikkat çekti

Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı, seksi figürleri dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyuncu Şebnem Dönmez, bir arkadaşıyla sosyal medyadaki dans akımına katıldı. 52 yaşındaki oyuncunun seksi dans hareketleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Oyuncu Şebnem Dönmez, bu kez sosyal medyada paylaşılan eğlenceli bir videoyla gündeme geldi. Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde yer alan güzel oyuncu, bir arkadaşıyla birlikte popüler dans akımına katıldı.
VİDEO BEĞENİLDİ
Ev ortamında çekilen videoda Dönmez ve kız arkadaşı dans ederken onlara bir de kedi eşlik etti. Şebnem Dönmez'in seksi dans kareografili paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.