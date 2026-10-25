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Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı

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Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
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La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun muhtemel ilk 11 tercihinde milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Son iki resmi maçında gol atan Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken, 27 puanlı Barcelona karşılaşmaya Real Madrid'in 6 puan önünde çıkacak.

  • La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.
  • Barcelona, 27 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 6 puan önünde lider durumda.
  • Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun muhtemel ilk 11'inde Arda Güler yer alıyor; milli futbolcunun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde gözler, son iki resmi maçında gol atmayı başaran milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun belirlediği muhtemel ilk 11'de Arda Güler de yer aldı.

BARCELONA 6 PUAN ÖNDE

İspanya La Liga'nın 10. haftası, Barcelona ile Real Madrid arasındaki dev mücadeleye sahne olacak. Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.

Mücadele öncesinde 27 puanı bulunan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in 6 puan önünde yer alıyor.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE OLACAK

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Son iki resmi maçında da fileleri havalandıran genç yıldızın Barcelona karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER KARARI

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Barcelona karşılaşması öncesindeki muhtemel ilk 11 tercihinde Arda Güler de bulunuyor. Milli futbolcunun dev mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL MADRID'İN MUHTEMEL 11'İ

Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

BARCELONA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Gabriel Jesus.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Bu çocuğu fazla şımartmayın bir gün balon gibi patlar

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Haber Yorumları4jdzqvwvb4:

arda atar bu maç hatta show yapar

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Haber Yorumlarıttazmania444:

BARCAAA icinden gecer

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