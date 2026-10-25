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Almanya'nın aradığı Valmir Berisha, İzmir'de MİT ve polisin çalışmasıyla yakalandı

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Almanya'nın aradığı Valmir Berisha, İzmir'de MİT ve polisin çalışmasıyla yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Almanya adli makamlarınca uyuşturucu, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu. Yakalama, Interpol ve MİT koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Almanya adli makamlarınca 'uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan 'Valmir Berisha' isimli şahıs, İzmir'de yakalandı. Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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