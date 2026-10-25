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Motive konserinde koltuk kavgası: Kızının yanına oturmak isteyen kadına saldırdılar

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Motive konserinde koltuk kavgası: Kızının yanına oturmak isteyen kadına saldırdılar Haber Videosunu İzle
Motive konserinde koltuk kavgası: Kızının yanına oturmak isteyen kadına saldırdılar
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Kızıyla yan yana oturmak isteyen bir kadın ile başka izleyiciler arasında Motive konserinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Kadın, güvenlik görevlileri tarafından konser salonundan çıkarıldı.

Rapçi Motive’nin konserinde, kızıyla yan yana oturmak isteyen bir kadın ile bir grup genç arasında tartışma çıktı. Koltuk nedeniyle başladığı öne sürülen tartışmanın büyümesiyle yaşanan itişmenin ardından kadın, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.

Motive’nin konserinde yaşanan koltuk tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kızıyla farklı koltuklarda oturan bir anne, kızının yanına geçmek istedi. Kadının oturmak istediği koltuğun sahibinin itiraz etmesi üzerine taraflar arasında tartışma başladı.

RAPÇİ MOTİVE

TARTIŞMA İTİŞMEYE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle kadın ve bir grup genç arasında karşılıklı itişmeler yaşandı. Olayın ardından güvenlik görevlileri kadını konser alanından çıkardı. Konser sırasında yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerdengeçti:

Her ikisindede suç var senin ne işin var kızınla beraber o abidik gubidik konserde zaten ortalık saygısız kişiliksiz omurgasız insanlarla dolmuş öyle yerden ne beklenirki.

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Haber YorumlarıToroman Kutlug:

Allah'ın sopası yok ki: Bazı nedenleri böyle yaratır ))

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Haber Yorumlarıilyas yarımaga:

tiplere bak ya sanat ne hallere geldi

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