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Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım

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Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım
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Şarkıcı Bengü, Aşk-ı Memnu yayınlandığı için perşembe akşamlarına konser koymadığını söyledi. Bengü, Kızılcık Şerbeti’ni ise Pembe karakterinin ayrılmasının ardından izlemeyi bıraktığını açıkladı.

Şarkıcı Bengü, Aşk-ı Memnu’ya olan ilgisini anlatırken perşembe akşamları dizi yayınlandığı için konser teklifi kabul etmediğini söyledi. Bengü, Kızılcık Şerbeti’ni ise Pembe karakterinin diziden ayrılmasının ardından izlemeyi bıraktığını belirtti.

Bengü, sevdiği dizilerle ilgili açıklamasıyla dikkat çekti. Aşk-ı Memnu’yu hâlâ tekrar tekrar izlediğini söyleyen şarkıcı, dizinin yayınlandığı dönemde perşembe akşamlarına konser koymadığını anlattı.

KIZILCIK ŞERBETİ'Nİ İZLEMEYİ BIRAKTIM

“Zamanında perşembe akşamları Aşk-ı Memnu var diye konser almazdım, hâlâ tekrarlarını izlerim” diyen Bengü, Kızılcık Şerbeti’ni neden bıraktığını da açıkladı.

Şarkıcı, “Kızılcık Şerbeti’ni de Pembe diziden çıktıktan sonra bıraktım, çok moralim bozuldu” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKoray ERDOGAN:

he he tmm

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