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Sultangazi'de uygun fiyatlı kıyafet kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı

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Sultangazi'de uygun fiyatlı kıyafet kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı Haber Videosunu İzle
Sultangazi'de uygun fiyatlı kıyafet kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı
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Sultangazi'de bir giyim mağazasının uygun fiyatlı kıyafet kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte izdihama yol açtı. Kalabalık nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı.

  • Sultangazi'de bir giyim mağazasının uygun fiyatlı kıyafet kampanyası için çok sayıda kişi açılıştan saatler önce mağaza önünde toplandı ve izdiham yaşandı.
  • Kalabalık nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirdi, 1 kişi yere düşerek hafif yaralandı.
  • Mağaza sahibi Muhammet Soylu, daha büyük bir izdihamı önlemek için mağazayı planlanan saatten erken açtıklarını ve imalatçı oldukları için ürünleri piyasanın altında fiyatla sattıklarını söyledi.

Sultangazi'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasının düzenlediği uygun fiyatlı kıyafet kampanyasından yararlanmak isteyen çok sayıda kişi, açılış saatinden saatler önce mağazanın önünde toplandı. Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

1 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kalabalık nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı. Baygınlık geçiren kişiye mağaza çalışanları ve çevredekiler müdahale etti.

'DAHA BÜYÜK BİR İZDİHAM OLMAMASI İÇİN ERKEN AÇTIK'

Mağaza sahibi Muhammet Soylu, "Her gün bu yoğunluğa şahidiz. Kalabalıkta zaman zaman bayılma gibi durumlar olabiliyor. Daha büyük bir izdihama sebep olmamak için mağazamızı planladığımız saatten daha erken açtık. İnsanların uzun süre dışarıda beklemesini ve kalabalığın daha fazla artmasını istemedik. İmalatçı olduğumuz için ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunabiliyoruz. Kar marjımızı da düşük tutuyoruz. Bu nedenle fiyatlarımız piyasanın altında kalıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

ne hayat pahalılığı var ne kriz var nede geçim sıkıntısı var millete deli gibi para var.

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Haber Yorumlarımücahid:

Tamamdır, Hayat pahalılığı çok yüksek,ancak açgözlülüğümüz daha da yüksek?

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