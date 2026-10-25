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Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazeye sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı

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Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazeye sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı
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'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan (87) İzmir'de toprağa verildi. Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına aile üyelerinin yanı sıra oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

OYUNCU Engin Altan Düzyatan'ın, hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan (87), İzmir'de toprağa verildi.

'DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'

'Diriliş Ertuğrul', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Çöp Adam' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, dün, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Engin Altan Düzyatan, haberi, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyerek duyurdu.

CENAZEDE ÜNLÜ İSİMLER

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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