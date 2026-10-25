Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu! Haber Videosunu İzle
Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül’le evlilikten vazgeçtiği iddia edilen Sibel Can, İstanbul’da sahne aldı. Sanatçının neşeli halleri ve dans performansı dikkat çekti.

  • Sibel Can, İstanbul'da verdiği konserde siyah dantelli elbisesi, sahne performansı ve danslarıyla dikkat çekti.
  • Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün eylül ayında Marmaris'te evleneceği iddia edilmiş, sanatçının bu karardan vazgeçtiği öne sürülmüş; taraflardan doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahne alan Sibel Can’ın neşeli halleri dikkat çekti. Sarıgül’le eylül ayında evlenecekleri iddia edilen sanatçının nikâh kararından vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, önceki akşam İstanbul’da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansı ve danslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

SAHNE TARZI VE DANSI DİKKAT ÇEKTİ

Siyah dantelli bir elbise tercih eden Sibel Can, sahnedeki enerjisiyle beğeni topladı. Sanatçının dans ettiği ve seyircileri coşturduğu anlar da gündem oldu.

EVLİLİK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir birlikte olduğu Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahneye çıkan Sibel Can’ın performansı, çift hakkında daha önce ortaya atılan evlilik iddialarını da yeniden gündeme getirdi.

Emir Sarıgül

Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün eylül ayında Marmaris’te evleneceği öne sürülmüş, daha sonra sanatçının bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti. Taraflardan evlilik iddialarıyla ilgili doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

SARIGÜL TUTUKLANDI

Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Belânın ucundan yırttı ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüsten inip yola paket attılar! İçinden uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete çıktı

Kaçarken yola paket attılar! İçinden 3 bin 200 peçete çıktı
Cizre'de Amedspor kutlaması korkuttu! Havai fişekler kalabalığın üzerine atıldı

Liderlik kutlaması korkuya döndü! Fişekler kalabalığa atıldı
Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün, bu bir elveda değil

Genç şarkıcıdan annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün
Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım

Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Yayınlandığı gün...
Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 4 yaralı
Sultangazi'de uygun fiyatlı kıyafet kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı

Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket