Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!

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Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahne alan Sibel Can’ın neşeli halleri dikkat çekti. Sarıgül’le eylül ayında evlenecekleri iddia edilen sanatçının nikâh kararından vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, önceki akşam İstanbul’da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansı ve danslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

SAHNE TARZI VE DANSI DİKKAT ÇEKTİ

Siyah dantelli bir elbise tercih eden Sibel Can, sahnedeki enerjisiyle beğeni topladı. Sanatçının dans ettiği ve seyircileri coşturduğu anlar da gündem oldu.

EVLİLİK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir birlikte olduğu Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahneye çıkan Sibel Can’ın performansı, çift hakkında daha önce ortaya atılan evlilik iddialarını da yeniden gündeme getirdi.

Emir Sarıgül

Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün eylül ayında Marmaris’te evleneceği öne sürülmüş, daha sonra sanatçının bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti. Taraflardan evlilik iddialarıyla ilgili doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

SARIGÜL TUTUKLANDI

Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.