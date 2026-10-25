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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kiminle savaştasınız' sorusuna Özgür Özel'den yanıt Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kiminle savaştasınız' sorusuna Özgür Özel'den yanıt
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda sorduğu "Hayırdır beyler kiminle savaştasınız?" sorusuna Manisa’dan yanıt verdi. Partisinin Manisa İl Kongresi’nde konuşan Özel, "Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, milleti teslim etmemek için savaştayız" dedi. Özel, "Ölümü göze almışız, teslim olmamışız, olmayacağız" ifadelerini kullandı.

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna, adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve masum insanların haysiyetine karşı savaştıklarını söyleyerek yanıt verdi.
  • Özel, partisinin "sivil darbe" ile karşı karşıya olduğunu öne sürerek bu durumu CHP'deki kongrelerin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınması süreciyle ilişkilendirdi.
  • Özel, Erdoğan'ın Anıtkabir'de elini sıkmadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeni Parti Genel Başkanı Özel arasındaki "savaş" tartışması sürüyor. Özel, Erdoğan’ın kendisine yönelttiği soruya karşılık verdi.

ERDOĞAN: HAYIRDIR BEYLER KİMİNLE SAVAŞTASINIZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ekim’de TBMM’de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’nda, Özel’in daha önce söylediği "Ben savaştayım, büyük bir mücadeledeyim. Ölümü de göze almışız" sözlerine tepki göstermişti. Özel’in adını anmayan Erdoğan, şunları söylemişti:

"Geçenlerde bir tanesi çıkmış şuursuzca ‘savaştayız’ diyor. Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Hangi düşmana savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Türkiye işgal edilmediğine, seferberlik çıkmadığına göre nereden aklınıza esti bu savaş?"

Erdoğan, "Siz ne dediğinizin, lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız? Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorularını da yöneltmişti.

ÖZEL: ADALETSİZLİĞE KARŞI SAVAŞTAYIZ

Yeni Parti’nin Manisa İl Kongresi’nde konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorusuna şu yanıtı verdi:

"Adaletsizliğe karşı savaştayız, bu hukuksuzluğa karşı savaştayız. Masum insanların haysiyeti için savaştayız. Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, milleti teslim etmemek için savaştayız. Ölümü göze almışız, teslim olmamışız, olmayacağız kardeşim."

Partisinin bir “sivil darbe” ile karşı karşıya kaldığını öne süren Özel, bu sözlerini CHP’deki kongrelerin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınması süreciyle ilişkilendirdi. Özel, iktidarın kamu kaynaklarının güç sahiplerince alınmasına göz yumduğunu ve bunun “bir kişinin koltuğunu korumak” için yapıldığını iddia etti.

"ANITKABİR’DE ELİMİ SIKMADI"

Erdoğan’ın kutuplaşmadan ve gerginlikten yana olmadığına ilişkin sözlerine de değinen Özel, seçimden birinci parti olarak çıktıklarında Erdoğan’ı arayarak gerginliğin sona ermesini istediğini söyledi. Erdoğan’ın Anıtkabir’de elini sıkmadığını öne süren Özel, "Can yakmayacağız, intikamcı olmayacağız ama kötülüğe de teslim olmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com
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